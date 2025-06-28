Motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te TIR'ın çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
Gaziantep'te TIR'ın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
Gaziantep'in Gazikent Mahallesi Şehit Serdar Şakır Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, aynı istikamette seyreden motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosikletteki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İki kişinin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin Halil Görmez (53) ve Mehmet Payo (26) olduğu belirlendi.