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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosiklette dehşet! 2 kişi öldü! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Motosiklette dehşet! 2 kişi öldü!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki midibüse çarpan motosikletin sürücüsü Kazım Alış ile beraberindeki Medine Badirova hayatını kaybetti. Korkunç kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:01
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        Motosiklette dehşet! 2 kişi öldü!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kazım Alış (24) ile beraberindeki Medine Badirova (25) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam meydana geldi. Alanya'dan Manavgat yönüne giden Kazım Alış'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki midibüse arkadan çarptı.

        SAVRULARAK DÜŞTÜLER

        Kazım Alış ile beraberindeki Medine Badirova savrularak düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kazım Alış ve Medine Badirova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alış ve Badirova'nın cansız bedenleri Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #haberler
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        #Son dakika haberler
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