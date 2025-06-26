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        Haberler Gündem Güncel Motosikletli saldırı görüntülerine operasyon! | Son dakika haberleri

        Motosikletli saldırı görüntülerine operasyon!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul'da motosikletli şahıslar tarafından bir iş yeri kurşunlanmış; ardından olayın görüntüleri bu şahıslar tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır. Kafenin kurşunlanmasıyla ilgili eylemi gerçekleştiren 3 şüpheli bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:30
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        Motosikletli saldırı görüntülerine operasyon!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum: Sözde korku salmak için şehir eşkıyalığına özenenlere alet olmayın. Onların gittikleri yol, yol değildir." ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya şunları söyledi: "Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmak için suç işleyenlerle sohbetinizi kesin, onların oyunlarına gelmeyin. Devletimiz çok güçlüdür. Hiçbir suçlu güvenlik güçlerimizden de adaletten de kaçamaz.

        İstanbul’da motosikletli şahıslar tarafından bir iş yeri kurşunlanmış; ardından olayın görüntüleri bu şahıslar tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şahsın, farklı suçlardan kaydı bulunan ve yurtdışında firari olan S.A. olduğu anlaşılmıştır.

        Kafenin kurşunlanmasıyla ilgili eylemi gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalanmış ve eylemde kullanılan motosiklet ele geçirilmiştir."

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