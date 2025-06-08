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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı | Son dakika haberleri

        Motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı

        Konya'da otomobili ile motosiklete çarpıp, harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan Muhammet Yasin Su'nun (22) ölümüne neden olan sürücü Yusuf Topak (22), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 18:31 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:31
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        Kuryenin ilk iş gününde ölümüne neden olmuştu! O sürücü hakkında karar verildi
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        Konya'daki kaza, 6 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkler Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Topak'ın girdiği kavşakta kontrolünü yitirdiği 34 RH 5474 plakalı otomobil, park halindeki 34 DMN 976 plakalı otomobile ardından da savrulup karşı şeride geçerek kurye Muhammet Yasin Su'nun kullandığı 34 DSS 776 plakalı motosiklete çarptı.

        Motosikletinden fırlayan Su, yol kenarındaki ağaca çarpıp yere düştü. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücüler Muhammet Yasin Su ve Topak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Su, yaşamını yitirdi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Muhammet Yasin Su'nun, üniversite harçlığını çıkartmak için kuryelik yaptığı, bir süre ara verdikten sonra yeniden kuryeliğe başladığı öğrenildi. Su'nun cenazesi, dün Tekke Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Diğer yandan otomobil sürücüsü Yusuf Topak, taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Topak, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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