Motosikletler çarpıştı! 2 can kaybı var!
Hatay'da seyir halindeki iki motosiklet çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletlerin karıştığı kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı.
İHA'nın haberine göre kaza, Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi Kilis-Hatay kara yolu mevkiinde yaşandı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Seyir halindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede kaldırılan yaralılardan motosikletteki yolcu Nazife Tahta ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.