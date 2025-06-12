Motosikletle yatak taşıdı
Sultanbeyli'de bir motosiklet sürücüsünün trafikte yatak taşıdığı görüldü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 12.06.2025 - 01:09 Güncelleme: 12.06.2025 - 01:13
Sultanbeyli TEM Otoyolu Yanyolu üzerinde bir kişinin kullandığı motosiklet ile çift kişilik yatak taşıdığı görüldü.
Aracın plakasını da arkaya astığı çanta ile kapatan motosikletli, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün motosikletin ön tarafına koyduğu yatakla birlikte trafikte ilerlediği görülüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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