Motosikletle yatak taşıdı

Sultanbeyli TEM Otoyolu Yanyolu üzerinde bir kişinin kullandığı motosiklet ile çift kişilik yatak taşıdığı görüldü.

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Aracın plakasını da arkaya astığı çanta ile kapatan motosikletli, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün motosikletin ön tarafına koyduğu yatakla birlikte trafikte ilerlediği görülüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.