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        Motosikletle gelip dehşet saçtılar!

        Tokat'ta motosikletli 2 saldırgan, husumetli oldukları 2 kişiyi tüfekle vurup, yaraladı. Dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:12
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        Motosikletle dehşet saçtılar!
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        Tokat'ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı.

        TAKİP EDİP VURDULAR

        Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.’ye ateş etti. Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.’yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu.

        Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin M.M.B.’yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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