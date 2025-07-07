Motorine zam geliyor! Motorine ne zaman ve kaç TL zam gelecek?
Akaryakıta gelen ÖTV zammı sonrası motorine bir zam daha bekleniyor. Cuma 68,53 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamadı ve günü 67,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol fiyatlarındaki bu değişiklik, motorine zam olarak yansıdı. Peki, motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar ve 7 Temmuz 2025 motorin fiyatları..
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Akaryakıt fiyatlarına gelen ÖTV zammı sonrası motorine de zam yapılacağı öğrenildi. Uluslararası brent petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla değişen fiyatlar bir kez daha araç sahiplerine zam olarak yansıdı. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte, motorin zammı ve pompaya yansıyacağı tarih...
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AKARYAKITA ÖTV ZAMMI GELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) dün açıklanan Yİ-ÜFE'ye bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ÖTV tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi. Buna göre verilerinin açıklanması ve GİB'in duyurusu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akaryakıta da ÖTV zammı gelmesi bekleniyordu.
Konuya ilişkin Resmi Gazete'de bir duyuru da olmamasıyla birlikte benzine 2,26, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam geldi.
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MOTORİNE BİR ZAM DAHA YOLDA
Akaryakıta gelen ÖTV zammı sonrası motorine de zam geliyor. Motorine 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren olmak üzere 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51 TL
Motorin litre fiyatı: 52,20 TL
LPG litre fiyatı: 25,27 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,15 TL
Motorin litre fiyatı: 52,32 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,18 TL
Motorin litre fiyatı: 53,53 TL
LPG litre fiyatı: 25,78 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,81 TL
Motorin litre fiyatı: 53,19 TL
LPG litre fiyatı: 25,88 TL