Motorine zam geldi! Motorine ne zaman ve kaç TL zam geldi?
Akaryakıta gelen ÖTV zammından sonra motorine 9 Temmuz Çarşamba günü bir zam daha geldi. Uluslararası brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla değişen akaryakıt fiyatları bazen zam bazen de indirim olarak yansıyor. Peki, motorine ne zaman ve ne kadar zam geldi? İşte, detaylar ve 9 Temmuz 2025 zam öncesi motorin fiyatları..
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Akaryakıt ürünlerine gelen ÖTV artışının ardından motorin fiyatlarına da zam yapılacağı bilgisi gündeme geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, bu gelişme özellikle araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Peki, motorin fiyatı ne kadar arttı ve zam pompaya ne zaman yansıyacak? İşte, motorin zammına dair güncel gelişmeler...
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AKARYAKITA ÖTV ZAMMI GELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) dün açıklanan Yİ-ÜFE'ye bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ÖTV tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi. Buna göre verilerinin açıklanması ve GİB'in duyurusu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akaryakıta da ÖTV zammı gelmesi bekleniyordu.
Konuya ilişkin Resmi Gazete'de bir duyuru da olmamasıyla birlikte benzine 2,26, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam geldi.
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MOTORİNE BİR ZAM DAHA
Akaryakıta gelen ÖTV zammı sonrası motorine de zam geldi. Motorine 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren olmak üzere 1 lira 70 kuruş zam geldi.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51 TL
Motorin litre fiyatı: 53,45 TL
LPG litre fiyatı: 25,27 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,15 TL
Motorin litre fiyatı: 53,56 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,18 TL
Motorin litre fiyatı: 54.78 TL
LPG litre fiyatı: 25,78 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,81 TL
Motorin litre fiyatı: 54,44 TL
LPG litre fiyatı: 25,88 TL