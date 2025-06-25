Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sık sık güncelleniyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından petrol fiyatları geriledi. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin ve benzine indirim geliyor. Peki, motorin ve benzine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 25 Haziran 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…