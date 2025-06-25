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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorin ve benzine indirim geliyor! Motorin ve benzine ne kadar indirim gelecek, ne zaman? 25 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta çifte indirim geliyor! Motorin ve benzine ne kadar indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL?

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle artan petrol fiyatları, akaryakıta zam olarak yansımıştı. 21 Haziran'da benzine 1,51 TL, motorine 3,30 TL zam gelmişti. İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin ve benzine indirim bekleniyor. Peki, motorin ve benzine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 25 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 09:20 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:26
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sık sık güncelleniyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından petrol fiyatları geriledi. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin ve benzine indirim geliyor. Peki, motorin ve benzine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 25 Haziran 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        • 2

          MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

          İran-İsrail arasında ateşkes sağlanması ve petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.

          Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 4 lira 6 kuruş, benzine 2 lira 68 kuruş indirim bekleniyor.

        • 3

          LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

          LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

        • 4

          İŞTE 25 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul (Avrupa yakası)

          Benzin litre fiyatı: 51.51 TL

          Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

          LPG litre fiyatı: 25.09 TL

        • 5

          İstanbul (Anadolu yakası)

          Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

          Motorin litre fiyatı: 52.97 TL

          LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        • 6

          Ankara

          Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

          Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

          LPG litre fiyatı: 24.99 TL

        • 7

          İzmir

          Benzin litre fiyatı: 52.51 TL

          Motorin litre fiyatı: 54.27 TL

          LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        • 8

          Bursa

          Benzin litre fiyatı: 52.31 TL

          Motorin litre fiyatı: 53.90 TL

          LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        • 9

          Hakkari (En yüksek fiyat olan il)

          Benzin litre fiyatı: 53.65 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

          LPG litre fiyatı: 25.65 TL

        • 10

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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