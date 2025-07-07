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        Haberler Yaşam Motor ustasının 'Psikopat' kedisi sanayinin maskotu oldu

        Motor ustasının 'Psikopat' kedisi sanayinin maskotu oldu

        Trabzonlu motor ustası Yusuf Şahinkaya tarafından iş yerinde yaklaşık 1,5 yıldır özenle bakılan tekir cinsi kedi, sanayi esnafının maskotu haline geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:33
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        Motor ustasının 'Psikopat' kedisi
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesinde esnaflık yapan 48 yaşındaki Şahinkaya'nın kedi sevgisi, yaklaşık 4 yıl önce oğlunun eve Scottish Fold​​​​​​​ cinsi kedi getirmesiyle başladı.

        Şahinkaya, daha sonra sanayi sitesindeki 6 kedinin bakımı üstlendi. Kediler için özel mama alanı oluşturan Şahinkaya, dükkanını onların rahatına uygun düzenledi.

        Doğduğu günden itibaren yanında olan 'Psikopat' adını verdiği kedisiyle de arasında bir bağ oluşan Şahinkaya, yaklaşık 1,5 yıldır ona ayrı olarak bakıyor.

        Şahinkaya'nın yanından ayrılmayan, araba tamiri yaparken onu sürekli izleyen kedisi Psikopat, iş yerindeki tavırlarıyla da kendisini sevdiriyor.

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        Dükkanın adeta elemanı haline gelen tekir cinsi kedi, sanayi esnafının da maskotu oldu.

        İki çocuk babası Yusuf Şahinkaya, karakteristik özelliği saldırgan olduğu için kedisine Psikopat adını verdiğini söyledi.

        Tüm bakımlarıyla yakından ilgilendiğini dile getiren Şahinkaya, sokakta sürekli yaralanan kedisini her zaman tedavi ettirdiğini ifade etti.

        Şahinkaya, çalışırken kedisinin de arabaların üstüne, motoruna çıkarak merakla yaptığı işi izlediğini belirterek, "Birlikte motor tamir ederiz, araba tamir ederiz. Oğlum Psikopat, benim yardımcı ustam" dedi.

        "UYUDUĞU ZAMAN RAHAT OLUYORUM"

        Zaman zaman kedisinin hareketlerinden işini yapamadığını anlatan Şahinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bırakmıyor, onun yüzünden iş yapamıyorum. Uyuduğu zaman rahat oluyorum. Çünkü 'Bırak dur, ben yapacağım' diyor gibi. Gerçekten 'Hayvanlarda akıl yok' diyorlar ya bunlardaki akıl kimsede yok. Bazı müşteriler rahatsız oluyor. Arabaya çıkıyor, tırnaklıyor. Çoğu arabaya cila yaptırıyorum. Arabaya biniyor, tüy oluyor. Mecbur gelen arabaları bir de yıkamaya veriyoruz. Bunlar da bu işin cilveleri."

        Şahinkaya, dükkanı kedilerin rahatına uygun düzenlediğini dile getirerek, Psikopat'ın yanı sıra diğer kedilerin de sadece yemeğiyle değil, sağlıklarıyla da yakından ilgilendiğini kaydetti.

        Masrafların kendisi için önemli olmadığını belirten Şahinkaya, "Herkesin rızkını Allah verir. Veteriner masrafları oluyor. İki ayda bir iç, dış parazit bakımları var" diye konuştu.

        Sanayi esnaflarından Ali Acer de Şahinkaya'nın hayvan sevgisine dikkati çekerek, "Her sabah sucuk, salam, peynir, kaşar ile hayvanları besliyor. İyi bir hayvansever arkadaşımızdır. Belki çoğu kişi evine bu kadar yiyecek almıyordur ama o her gün bunu yapıyor" dedi.

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        #Psikopat kedi
        #motor ustası
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