Mossad uyudu, Gölge uyandı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, iki yıl süren "Aksa Tufanı" savaşında İsrailli esirleri koruma görevini yürüten gizli tim "Gölge Birliği"ne (Vahdetü’z-Zıll) teşekkür etti. Bu açıklama, İsrail istihbaratının başarısızlığını ve Gazze’nin yeraltı savaşındaki dengeyi yeniden gündeme taşıdı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, iki yıl boyunca süren Gazze savaşında İsrailli esirleri koruma ve saklama görevini üstlenen “Gölge Birliği”ne (Vahdetü’z-Zıll) özel bir teşekkür mesajı yayımladı.

Kassam’dan yapılan açıklamada, "Birlik üyeleri, esirlerimizin özgürlüğü için kendi kanlarını döktüler, ateşin ortasında sözlerini tuttular." ifadelerine yer verildi.

"Gölge Birliği", Kassam Tugayları’nın en gizli ve stratejik oluşumlarından biri olarak biliniyor. 2006 yılında İsrailli asker Gilad Şalit’in kaçırılmasının ardından oluşturulan birliğin varlığı 2016’da kamuoyuna duyurulmuştu. Birliğin kuruluş fikri, Şalit’in tutulduğu yerlerin İsrail saldırılarıyla hedef alınmasının ardından ortaya çıktı.

Birliğin varlığı, Gazze’nin teslim edilen esirlerinin görüntülerinde ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Teslim anlarında yüzleri kapalı olarak görülen “Gölge Birliği” mensupları, İsrail medyasında “görünmeyen düşman” olarak tanımlandı.

İsrail ordusu, Gazze’nin tüm bölgelerine yönelik yoğun operasyonlarına rağmen, esirleri sağ olarak geri almayı başaramadı. Askerî kaynaklar, kurtarılanların çoğunun ceset olduğunu doğruluyor

7 Ekim 2023’te başlayan savaş boyunca, Kassam’ın "Gölge Birliği" 200’den fazla İsrailli esiri koruma altına aldı. Yerel kaynaklara göre, birliğin üyeleri esirleri kadın kılığına sokarak veya kapalı araçlarda gizleyerek farklı noktalara taşıdı.

"Gölge Birliği"nin üyeleri; istihbarat, güvenlik, saha mühendisliği ve tünel operasyonları alanlarında uzman isimlerden oluşuyor. Bu tim, yeraltı tünelleri ve gizli askeri altyapı ağlarını kullanarak esirlerin güvenliğini sağlıyor, sürekli yer değiştiriyor ve İsrail ordusunun sızma girişimlerini bertaraf ediyor.

Birliğin kurulmasına, 2021’de "Kudüs Kılıcı" savaşında öldürülen Kassam komutanı Bâsım İsa (Ebu İmad) öncülük etti. Birliğin oluşumu, Kassam liderleri Muhammed Dayf ve Yahya es-Sinvar’ın yönlendirmesiyle gerçekleşti.

İSRAİL MEDYASINDA “İSTİHBARAT ÇÖKÜŞÜ” TARTIŞMASI

İsrail basını, Kassam’ın açıklamasını “bir itiraf değil, bir meydan okuma” olarak değerlendirdi.

Yedioth Ahronoth, “İsrail ordusu iki yıl boyunca tünellerin içinde bir hayaletle savaştı ve kaybetti” derken, Haaretz, “Gölge Birliği, Hamas’ın istihbarat savaşında üstünlüğünü sembolize ediyor” yorumunda bulundu.

Israel Hayom ise “İsrail, iki yıl boyunca yeraltındaki birimle mücadele etti ama hiçbiri hakkında gerçek istihbarat üretemedi” ifadelerini kullandı.

YAŞAYAN “ÖLÜLER”: İSRAİL’İN YANILDIĞI KOMUTANLAR

Savaşın son döneminde yaşanan bazı olaylar, İsrail’in sahadaki bilgi akışını tamamen kaybettiğini gösterdi. Örneğin, “öldürüldüğü” açıklanan Haysem el-Havaciri, esir teslimi sırasında Gazze Limanı’nda canlı görüntülendi. Benzer şekilde, Hüseyin Fayyad isimli Kassam komutanı da üç kez “öldürüldü” diye duyurulmasına rağmen, ateşkes sonrası hayatta olduğu görüldü.

“Gölge Birliği”, Gazze’nin yeraltında süren savaşının simgesi hâline geldi. Bu birlik sadece esirleri değil, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik doktrininin sürekliliğini temsil ediyor.

Kassam Tugayları’nın bu açıklaması, İsrail’in tüm teknolojik üstünlüğüne rağmen sahadaki en büyük zafiyetinin hâlâ “bilinmeyen” olduğunu bir kez daha gösterdi: