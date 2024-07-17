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        Haberler Dünya Mossad Direktörü Barnea: Netanyahu'nun bazı konulardaki ısrarı Hamas'la müzakereleri bozabilir | Dış Haberler

        Mossad Direktörü Barnea: Netanyahu'nun bazı konulardaki ısrarı Hamas'la müzakereleri bozabilir

        Mossad Direktörü David Barnea, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail müzakere heyeti arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söyledi. Barnea anlaşmazlığın, Netanyahu'nun, Gazzelilerin güneyden kuzeye doğru hareketini izlemeye yönelik bir mekanizma kurulması yönündeki ısrarından kaynaklandığını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:41 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:56
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        Netanyahu ve müzakereciler anlaşamıyor
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        İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerde Gazzelilerin güneyden kuzeye hareketini izlemeye yönelik mekanizma kurulması yönündeki ısrarının Hamas ile varılacak esir takası ve ateşkes mutabakatının engelleyebileceğini belirtti.

        Haaretz gazetesinin haberine göre Barnea, kabineye yaptığı sunumda İsrail müzakere heyeti ile Netanyahu'nun anlaşma konusundaki ayrışmasına yer verdi.

        Heyet ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlığın, Başbakan'ın, Gazzelilerin güneyden kuzeye doğru hareketini izlemeye yönelik bir mekanizma kurulması yönündeki ısrarından kaynaklandığını ifade eden Barnea, Netanyahu'nun müzakere heyetinin önerisi yerine kendi görüşünde ısrarcı davranmasının Hamas ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini engelleyeceğini söyledi.

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        Netanyahu'nun ısrarının, ilk aşamasında kadınların, yaşlıların ve hastaların serbest bırakılmasının planlandığı anlaşmayı önleyebileceğine işaret eden Barnea, "kadın tutsakların bekleyecek zamanlarının olmadığını" kaydetti.

        MUTABAT ÖNERİSİ 3 AŞAMALI

        İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor.

        İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.

        İlk aşama için müzakereler 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkes müzakereleri bitene kadar devam edecek.

        Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.

        Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.

        *Haberin görseli İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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