Mossad başkanı Katar'a gidecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea'yı Hamas ile ateşkes müzakerelerinde bulunması için Katar'ın başkenti Doha'ya gönderecek.

Mossad başkanının ne zaman Katar'da olacağı ise henüz belli değil. CIA Başkanı William Burns ise 20 Ocak'tan önce ateşkes anlaşmasına varılması için her şeyi yaptıklarını söyledi.

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İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını da mümkün kılabilecek ateşkes hakkında net bir gelişme yok. Ancak Mossad başkanının da görüşmelere katılacak olması ateşkes ihtimalini artırıyor.

Hamas'ın elinde 100 İsrailli rehine bulunuyor. Geçtiğimiz hafta olası ateşkeste serbest bırakılabilecek 34 ismin listesinin İsrail'e teslim edildiği iddia edilmiş ancak iddia İsrail tarafından reddedilmişti.