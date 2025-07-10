Morrissey’in İstanbul konseri iptal oldu

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Morrissey’in, 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirmesi planlanan konseri, grup üyelerinden birinin yaşadığı beklenmedik bir sakatlık nedeniyle iptal edildi.

Organizasyon şirketi, Morrissey’in Türkiye’deki geniş dinleyici kitlesine ve İstanbul konserine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı: Üzülerek belirtmek isteriz ki, grup üyelerinden bir sanatçının yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle Morrissey’in 12 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edilmiştir. Satın almış olduğunuz biletler, biletleme firmasının iade politikası çerçevesinde tarafınıza geri ödenecektir.

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Sanatçının İstanbul konser biletleri satışa çıkarıldığı gün tükenmişti.