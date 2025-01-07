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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Mor ve Ötesi 31 Mayıs'ta İzmir'de

        mor ve ötesi 31 Mayıs'ta İzmir'de

        Rock müziğin en sevilen guruplarından Mor ve Ötesi 31 Mayıs 2025 akşamı Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:49
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        mor ve ötesi 31 Mayıs'ta İzmir'de
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        Yılın en iddialı konserlerinden biri, Türkiye’nin öncü müzik gruplarından mor ve ötesi’nden geliyor. 2022 yazında gerçekleşen İnönü konserinin ardından grup bu kez de stadyum coşkusunu İzmirli müzikseverlerle paylaşacak.

        Hazırlıkları birkaç aydır süren ve BKM imzası taşıyan konserde stadın zeminini tamamen kaplayan özel koruyucu materyal kullanılırken sahne ve ışık sistemleri de stadın mimarisine ve etkinliğe özel olarak tasarlanıp kalibre ediliyor.

        31 Mayıs 2025 akşamı Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek konserin biletleri satışa çıktı.

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        #Mor ve Ötesi
        #İzmir
        #konser
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