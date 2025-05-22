Monterrey'de Domenec Torrent dönemi!
Meksika 1. Lig ekiplerinden Monterrey, teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent'in getirildiğini açıkladı.
Giriş: 22.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:19
Meksika 1. Lig temsilcisi Monterrey, takımın başına İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Torrent'in takıma katıldığı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası hazırlıklarına başlanıldığını belirtti.
62 yaşındaki teknik adam, bir dönem Galatasaray'ı çalıştırmış ve 20 maçta 1.30 puan ortalaması tutturmuştu.
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