Montella'dan kadro tercihi açıklaması!

ABD ve Meksika ile özel maçlar oynayacak A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadeleler öncesi açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 KADRO TERCİHİ... Sezon sonuna geldik, bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak. Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istedik. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenemedi. Onları korumak istedim. Emirhan Topçu da bir süre oynayamadı, onu da riske atmak istmedim. Aral Şimşir'in de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık. REKLAM

"DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAN DAVET ALDIK" Son yıllarda A Milli Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler. Tüm hazırlık maçlarını değerlendirdiğimizde bu seçimleri bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor.

Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım'da da belirli dengeler var. Pivot forvet... Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum. "FERDİ'YLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ" Ferdi Kadıoğlu için üzgünüz, kendisi de üzgün. Sürekli iletişim halindeyiz. Sakatlık süresi beklentilerin aksine uzun sürdü. Umarım yakın bir sürede çalışmalara başlar ve sonra bizimle olur.

"HAKAN'A EN İYİ DİLEKLERİMİ İLETİYORUM" Hakan için tabii ki de kalben en iyisini diliyorum. Futbolcularımız uzaklarda oynadığı zaman destek vermemiz gerekiyor. Türk halkı da kalben kazanmasını dileyecek. Bu maçlar çok önemli. En iyi dileklerimi diliyorum kendisi için. Merih'i (Demiral) nasıl tebrik ettiysem, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için, Hakan'ı da umarım tebrik ederim. Kazansınlar öyle gelsin. A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Haberi Görüntüle