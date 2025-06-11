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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella'dan dört değişiklik - Futbol Haberleri

        Montella'dan dört değişiklik

        ABD'deki hazırlık maçında Meksika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ABD maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 05:37 Güncelleme: 11.06.2025 - 05:37
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        Montella'dan dört değişiklik!
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        A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD'deki hazırlık maçında Meksika ile karşılaşırken, ABD maçına göre ilk 11'deki 4 oyuncuyu değiştirdi.

        İtalyan teknik adam, ABD karşısında forma verdiği Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

        Montella, milli takımı sahaya; Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

        Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Deniz Gül, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu yedekler arasında yer aldı.

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        YASİN ÖZCAN İLK MİLLİ MAÇINDA

        Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı.

        ABD maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giydi.

        KAAN AYHAN KAPTAN

        ​​​​A Milli Futbol Takımı'nda Meksika karşısında Kaan Ayhan kaptan olarak sahaya çıktı. ABD karşılaşmasında Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldığı için Çağlar Söyüncü kaptanlık pazubandını takmıştı.

        Milli Takımın birinci kaptanı Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almıyor.

        TÜRK TARAFTARLAR, MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Meksika ile oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

        Türk taraftarlar, Kenan Stadı'ndaki maçta tribünlerde ay-yıldızlı bayraklarıyla yer aldı.

        Kenan Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde boşluklar görüldü.

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