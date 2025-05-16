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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Monaco'dan Musrati açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Monaco'dan Musrati açıklaması!

        Beşiktaş'ın devre arasında Monaco'ya kiraladığı Musrati ile ilgili Fransız ekibinden açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 12:51 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:51
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        Monaco'dan Musrati açıklaması!
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        Beşiktaş'ın Monaco'ya devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Musrati'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

        Fransız ekibinin 3 Mayıs'ta St. Etienne ile oynadığı maçta sakatlanan Libyalı futbolcu, sezonun geri kalan maçlarında forma giyemeyecek.

        Musrati'nin satın alma opsiyonu konusunda ise kulüp genel menajeri Thiago Scuro'dan açıklama geldi.

        La Diagonale'de yer alan habere göre, Monaco taraftarlarının yer aldığı bir gecede konuşan Scuro, Musrati'nin durumu ile ilgili "Al-Musrati’nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir karar vereceğiz" dedi.

        Beşiktaş'ın 8 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bir satın alma opsiyonuyla kiraladığı Musrati, Monaco'da 4'ü 11 olmak üzere 11 maçta forma giydi. Libyalı futbolcu, 1 gol ve 1 asist üretti.

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