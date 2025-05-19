Monaco açıkladı: Al Musrati, Beşiktaş'a geri döndü!

Beşiktaş'tan devre arasında Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al-Musrati ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Monaco, Libyalı orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmadı ve kiralık sözleşmesi biten Al-Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.