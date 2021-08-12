Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında bugün deplasmanda Molde ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 tamamlanmıştı.

Temsilcimizin turu geçmesi için Norveç'te oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Beraberlik halinde maç uzayacak. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa tur atlayacak taraf penaltı vuruşlarıyla belli olacak.

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Koita ve Dorukhan Toköz bu maçta görev yapamayacak.

Molde - Trabzonspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Trondsen, Hugo, Edgar, Peres, Berat, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny