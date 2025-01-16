Mohamed Salah'a Suudi Arabistan kancası

İngiliz devi Liverpool'da top koşturan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a sürpriz teklif geldi.

Bu sezon İngiltere'de fırtınalar estiren ve takımının skor yükünü çeken Mısırlı yıldız için Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in devreye girdiği belirtildi.

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The Sun'ın haberine göre; tecrübeli futbolcu için iki sezonluğuna 65 milyon Sterlin teklif etmeye hazırlanan Al-Hilal, oyuncunun Liverpool ile sözleşme uzatmamasını bekliyor.

Neymar ile yollarını ayıracak olan Suudi ekibi, Salah'ı kadrosuna katarak dünya futbolunda büyük bir sükse yaratmayı hedefliyor.

Mısırlı futbolcunun bu teklife ne yanıt vereceği henüz netleşmemişken Salah'ın aklının da karıştığı iddia edildi.

32 yaşındaki efsane, bu sezon 29 resmi maçta 21 gol ve 17 asistle damga vuran bir performans sergiliyor.