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        Haberler Gündem Çevre Mogan'da müsilaj temizliği | Son dakika haberleri

        Mogan Gölü'nde müsilaj temizliği

        Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, hafta sonları binlerce vatandaşı ağırlayan Mogan Gölü'nün yüzeyinde biriken müsilajı, süpürge tekneleriyle topladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:16 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:16
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          Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte Ankara'nın incisi Mogan Gölü'nde ortaya çıkan müsilaj tehdidine karşı harekete geçildi.

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          Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından gölde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında, göl yüzeyinde biriken müsilaj, süpürge tekneleriyle toplandı.

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          Belediye ekipleri, sivrisineklerin üreme alanı olan kamışlık bölgelerde de temizlik çalışması yürüttü.

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          Sararmış ve kırılmış kamışların toplanmasının ardından, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

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          Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yaptığı açıklamada, Mogan Gölü'nün sadece Gölbaşı'nın değil, tüm Ankara'nın önemli bir doğal değeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Mogan Gölü, hem ekosistemi hem de rekreasyon alanlarıyla bölgemizin en kıymetli doğal varlıklarından biri. Her yıl binlerce vatandaşımızın nefes almak için geldiği bu alanın korunması ve temiz tutulması bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Son dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte göl yüzeyinde oluşan müsilaj, hem çevre sağlığı hem de görsel açıdan rahatsız edici bir tablo oluşturdu. Ekiplerimiz, hızla müdahale ederek bu kirliliği ortadan kaldırmak için çalışma başlattı."

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          Vektör mücadelesi konusunda da yoğun mesai harcadıklarını aktaran Odabaşı, "Özellikle kamışlık alanlar, bu tür haşerelerin üreme noktaları. Bu nedenle hem fiziksel temizlik yaptık hem de vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdik. Gölbaşı’nın sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevreye sahip olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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