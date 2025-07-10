Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yaptığı açıklamada, Mogan Gölü'nün sadece Gölbaşı'nın değil, tüm Ankara'nın önemli bir doğal değeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Mogan Gölü, hem ekosistemi hem de rekreasyon alanlarıyla bölgemizin en kıymetli doğal varlıklarından biri. Her yıl binlerce vatandaşımızın nefes almak için geldiği bu alanın korunması ve temiz tutulması bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Son dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte göl yüzeyinde oluşan müsilaj, hem çevre sağlığı hem de görsel açıdan rahatsız edici bir tablo oluşturdu. Ekiplerimiz, hızla müdahale ederek bu kirliliği ortadan kaldırmak için çalışma başlattı."