Modric'in hedefi Real Madrid'te bırakmak
Hırvat futbolunun deneyimli isimlerinden Luka Modric, kariyerini Real Madrid'de noktalamak ve 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor.
Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Todofichajes'te yer alan habere göre; Modric’in deneyimini kilit önemde gören Xabi Alonso, 39 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha takımda kalması gerektiğini yönetime iletti.
İNDİRİME GİDİYOR
Hırvat isim ile yönetim arasında bir görüşme yapıldığı aktarılırken, mevcut maaşında indirime gidileceği öne sürüldü.
Ayrıca Modric'in en büyük arzusunun; kariyerini Real Madrid’de sonlandırmak ve 2026’daki beşinci Dünya Kupası’nda oynamak olduğu öğrenildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıkan ve 2757 dakika sahada kalan Modric, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.