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        Haberler Spor Futbol İspanya Modric'in hedefi Real Madrid'te bırakmak - Futbol Haberleri

        Modric'in hedefi Real Madrid'te bırakmak

        Hırvat futbolunun deneyimli isimlerinden Luka Modric, kariyerini Real Madrid'de noktalamak ve 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:10
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        Modric'in hedefi Real Madrid'te bırakmak!
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        Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

        Todofichajes'te yer alan habere göre; Modric’in deneyimini kilit önemde gören Xabi Alonso, 39 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha takımda kalması gerektiğini yönetime iletti.

        İNDİRİME GİDİYOR

        Hırvat isim ile yönetim arasında bir görüşme yapıldığı aktarılırken, mevcut maaşında indirime gidileceği öne sürüldü.

        Ayrıca Modric'in en büyük arzusunun; kariyerini Real Madrid’de sonlandırmak ve 2026’daki beşinci Dünya Kupası’nda oynamak olduğu öğrenildi.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        2024/25 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıkan ve 2757 dakika sahada kalan Modric, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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