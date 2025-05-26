Modern dünyada geleneksel uyku: Japonlar neden yüzlerce yıldır yatak yerine futon kullanıyor?

SAĞLIK AÇISINDAN AVANTAJLARI

Yer yatağında uyumanın Japonlar için sadece geleneksel değil, aynı zamanda sağlıkla ilgili faydaları da vardır. Sert zeminde yatmak, omurga hizasını korumaya yardımcı olur ve sırt ağrılarını azaltabilir. Futonlar genellikle pamuk gibi doğal malzemelerden yapıldığı için nefes alabilir yapıya sahiptir ve bu da cilt sağlığı açısından tercih edilir. Ayrıca yatağın her gün toplanıp havalandırılması, hijyen açısından önemli bir avantaj sağlar.