"BİR GÜNLÜK DEĞİL, BİR ÖMÜR AŞK DİLİYORUM"

Gündeş’in sözlerine kayıtsız kalmayan Megastar ise, "Öncelikle seninle aynı sahnede olmak onur verici. Ayrıca Güneş ailesi benim çok kıymet verdiğim aile dostlarım, Gülnur benim için ayrıca değerli. Tabii ki bu sahneye çıkacağım, tabii ki şarkı söyleyeceğim ama provasız hatalarım için şimdiden affınıza sığınıyorum" diyerek en sevilen dört parçasını Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik’i sahneye alarak seslendirdi. Salonun tamamının ayakta eşlik ettiği Tarkan, Gülnur ve Yiğit’ei "Bir günlük değil, bir ömürlük aşk diliyorum" diyerek sahneden ayrıldı.