MKE Ankaragücü, Ertaç Özbir'le sözleşme uzattı

VARAN 1: ANKARA KALESİ



Beraber başladık, beraber yazacağız bu hikâyeyi…

Çünkü bu sadece bir sezon değil, bir diriliş yolculuğu.



Tecrübeli kalecimiz Ertaç Özbir ile sözleşme yenilenmiştir.

Yolumuza birlikte devam ediyor, kendisine yeni sezonda başarılar diliyoruz.… pic.twitter.com/HnvbRbnmON