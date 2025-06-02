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        Haberler Dünya MİT Başkanı Kalın Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile görüştü | Dış Haberler

        MİT Başkanı Kalın Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile görüştü

        MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam telefonda görüştü. Görüşmede ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:11 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:20
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        MİT Başkanı Kalın Hamas ile görüştü
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile telefon görüşmesinde, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı.

        Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile yürüttüğü çabalara değinilen görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunun altı çizilerek, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar ele alındı.

        Telefon görüşmesinde, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı ve Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasının önemine değinildi.

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