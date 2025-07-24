MİT Başkanı Kalın'dan Özel'e ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel, Kalın'ı kapıda karşıladı. Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Özel ve Kalın, sunumun yapılacağı odaya geçti. Buradaki görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Murat Bakan ile Grup Başkanvekili Murat Emir yer aldı.

Kalın'ın yaptığı 1 saat 15 dakikalık sunumun ardından Özel, Kalın'ı kapıya çıkarak uğurladı. Ardından Özel, gazetecilere açıklama yaptı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede partisinin terörsüz Türkiye ile ilgili TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin çekincelerini aktarıp aktarmadığı ile ilgili soru üzerine Özel, "Şöyle, süreç devam ediyor. Biz CHP olarak pozisyonumuzu tarif etmiştik. Onu detaylı olarak Sayın Meclis Başkanıyla paylaştık. Bunun dışında şimdi benim söyleyebileceğim bir şey yok. Olumlu veya olumsuz bir adım, bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz pozisyonumuzu tarif ettik, Sayın Başkanın yaptığı çalışmaların sonunda meselenin nereye evrileceğini duyacağız. Ondan sonra kendi kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.