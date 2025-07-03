MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari Valisi ve komutanlarla bir araya geldi - Gündem Haberleri

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari Valisi ve komutanlarla bir araya geldi - Gündem Haberleri

MİT Başkanı Kalın, Hakkâri Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileri ile bir araya geldi.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

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Yapılan görüşmelerde; Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerde bulunan üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı olarak ele alındı.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir