Misvaktan Hindistan cevizi yağına... Diş beyazlatmak için uygulanan yöntemlerden hangisi gerçekten etkili?

Diş hekimleri tarafından uygulanan bu işlemler kişiye özel olarak planlandığı için, hem daha kontrollü hem de daha güvenli. Bununla birlikte, işlem sonrası kısa süreli hassasiyet görülebiliyor. Maliyeti ise evde yapılan uygulamalara göre daha yüksek.