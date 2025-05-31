Miss World 2025 tacı Taylandlı Opal’ın oldu

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentindeki gerçekleştirildi.

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Opal Suchata Chuangsri

Bu yıl, 72'nci kez düzenlenen yarışmada ülkemizi; 24 yaşındaki İdil Bilgen’in temsil ettiği yarışmada, tacın sahibi, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri oldu.

İdil Bilgen

Miss Wordl'de, ikinci; Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncü ise Polonya’yı temsil eden Maja Klajda olurken, İdil Bilgen dereceye giremedi.

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YENİ MISS WORLD: OPAL SUCHATA CHUANGSRİ KİMDİR?

20 Eylül 2003 doğumlu olan Opal, Tayland’ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimine Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Tayca, İngilizce ve Çince olmak üzere üç dili akıcı şekilde konuşabiliyor.

Opal Suchata Chuangsri, Miss Universe 2024’te üçüncü olmuştu.