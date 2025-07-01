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        Haberler Magazin Miss Turkey güzeli İdil Bilgen tatilde - Magazin haberleri

        Miss Turkey güzeli İdil Bilgen tatilde

        Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen, yaz sezonuna giriş yaptı. Bilgen, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil pozlarıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:52
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        Miss Turkey güzeli tatilde
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        Miss Turkey 2024 unvanıyla Hindistan’da düzenlenen Miss World 2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, yarışmadan derece alamadan döndü. Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, yoğun geçen sürecin ardından tatil sezonunu açtı.

        Sosyal medya hesabından tatiline dair kareler paylaşan Bilgen, aynadan çektiği bikinili pozunu ve güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #İdil Bilgen

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