Mısır Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mısır’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Mısır’ın Uluslararası Telefon Kodu: +20

Mısır’ın uluslararası telefon kodu +20’dir. Yurt dışından Mısır’da bir telefon numarasına erişmek için arama numarasının başına +20 kodu eklenir. Ülke genelinde hem sabit hatlar hem de mobil telefon hizmetleri yaygın şekilde kullanılır. Telekomünikasyon sektörü, Orange Egypt, Vodafone Egypt ve Etisalat Misr gibi büyük operatörler tarafından domine edilmektedir. Mısır, özellikle 3G ve 4G altyapısını hızla genişletmiş, bazı bölgelerde 5G testleri gerçekleştirmiştir. Dijitalleşme ve internet erişimi alanında da önemli adımlar atılmaktadır.

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Araç Plaka Kodu: ET veya AR (Resmi Kodlar)

Mısır’da uluslararası araç plaka kodu olarak genel kabul gören standart bir harf kodu bulunmamakla birlikte, uluslararası trafikte ET veya AR gibi kısaltmalar kullanılabilmektedir. Ülke içinde ise araç plakalarında Arap alfabesi ve Latin harfleri bir arada kullanılabilir. Plakalar, genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Mısır araç plakalarında, taşıt tipine göre farklı renk ve formatlarda plakalar mevcuttur. Özel araçlar, ticari araçlar ve devlet araçları için ayrı tasarımlar kullanılır. Trafik düzeni ve araç kimliği açısından plakalar önemlidir.

Resmi Para Birimi: Mısır Lirası (EGP) Mısır’ın resmi para birimi Mısır Lirasıdır ve uluslararası para kodu EGP olarak ifade edilir. 1 Mısır Lirası, 100 piaster’e bölünür. Banknotlar 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Lira olarak basılırken, madeni paralar ise 5, 10, 20, 25 ve 50 piaster ile 1 Lira şeklindedir. Mısır Merkez Bankası, para politikasını yönetir ve döviz rezervlerini kontrol altında tutar. Ülke ekonomisi turizm, tarım, petrol ve doğal gaz sektörleri üzerine kuruludur. Mısır Lirası, bölgesel para birimleri arasında önemli bir yere sahiptir ve ülke içinde yaygın şekilde kullanılır. İnternet Alan Adı Uzantısı: .eg Mısır’ın resmi internet alan adı uzantısı .eg’dir. Bu ulusal üst düzey alan adı (ccTLD), Mısır merkezli kamu kurumları, özel sektör şirketleri ve bireyler tarafından kullanılır. Alan adı kayıtları Mısır’da ilgili resmi kurumlar tarafından düzenlenir ve yönetilir. Alt alan adı kategorileri şunlardır: .com.eg: Ticari şirketler için .edu.eg: Eğitim kurumları için .gov.eg: Devlet kurumları için

.org.eg: Sivil toplum kuruluşları için Mısır, internet altyapısını geliştirmek ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için yatırımlar yapmaktadır. Ülke genelinde internet kullanımı artmakta, e-devlet uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmeler, .eg alan adı uzantısının önemini artırmaktadır. Mısır, telefon kodu +20, araç plaka kodları ET veya AR (uluslararası arenada), para birimi Mısır Lirası (EGP) ve internet alan adı uzantısı .eg ile Kuzey Afrika bölgesinde hem tarihi hem de modern kimliğiyle öne çıkan bir ülkedir. Telekomünikasyon, ulaşım ve finans sektörlerindeki gelişmeler, Mısır’ın ekonomik büyümesini desteklerken, dijitalleşme adımları da ülkenin küresel dijital dünyadaki yerini sağlamlaştırmaktadır.

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