Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Mısır Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mısır’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Mısır Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mısır’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Mısır, zengin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra ekonomik ve teknolojik gelişmeleriyle de bölgesel bir güç olarak öne çıkar. Telekomünikasyon altyapısı, ulaşım sistemleri ve finansal yapısıyla güçlü temellere sahip olan Mısır, dijital dünyada da kendine özgü alan adı uzantısıyla tanınır. Bu metinde Mısır'ın uluslararası telefon kodu, araç plaka kodu, resmi para birimi ve internet alan adı uzantısı detaylı şekilde incelenmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 21:30 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır Telefon Kodu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mısır’ın Uluslararası Telefon Kodu: +20

        Mısır’ın uluslararası telefon kodu +20’dir. Yurt dışından Mısır’da bir telefon numarasına erişmek için arama numarasının başına +20 kodu eklenir. Ülke genelinde hem sabit hatlar hem de mobil telefon hizmetleri yaygın şekilde kullanılır. Telekomünikasyon sektörü, Orange Egypt, Vodafone Egypt ve Etisalat Misr gibi büyük operatörler tarafından domine edilmektedir. Mısır, özellikle 3G ve 4G altyapısını hızla genişletmiş, bazı bölgelerde 5G testleri gerçekleştirmiştir. Dijitalleşme ve internet erişimi alanında da önemli adımlar atılmaktadır.

        Araç Plaka Kodu: ET veya AR (Resmi Kodlar)

        Mısır’da uluslararası araç plaka kodu olarak genel kabul gören standart bir harf kodu bulunmamakla birlikte, uluslararası trafikte ET veya AR gibi kısaltmalar kullanılabilmektedir. Ülke içinde ise araç plakalarında Arap alfabesi ve Latin harfleri bir arada kullanılabilir. Plakalar, genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Mısır araç plakalarında, taşıt tipine göre farklı renk ve formatlarda plakalar mevcuttur. Özel araçlar, ticari araçlar ve devlet araçları için ayrı tasarımlar kullanılır. Trafik düzeni ve araç kimliği açısından plakalar önemlidir.

        Resmi Para Birimi: Mısır Lirası (EGP)

        Mısır’ın resmi para birimi Mısır Lirasıdır ve uluslararası para kodu EGP olarak ifade edilir. 1 Mısır Lirası, 100 piaster’e bölünür. Banknotlar 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Lira olarak basılırken, madeni paralar ise 5, 10, 20, 25 ve 50 piaster ile 1 Lira şeklindedir. Mısır Merkez Bankası, para politikasını yönetir ve döviz rezervlerini kontrol altında tutar. Ülke ekonomisi turizm, tarım, petrol ve doğal gaz sektörleri üzerine kuruludur. Mısır Lirası, bölgesel para birimleri arasında önemli bir yere sahiptir ve ülke içinde yaygın şekilde kullanılır.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .eg

        Mısır’ın resmi internet alan adı uzantısı .eg’dir. Bu ulusal üst düzey alan adı (ccTLD), Mısır merkezli kamu kurumları, özel sektör şirketleri ve bireyler tarafından kullanılır. Alan adı kayıtları Mısır’da ilgili resmi kurumlar tarafından düzenlenir ve yönetilir. Alt alan adı kategorileri şunlardır:

        .com.eg: Ticari şirketler için

        .edu.eg: Eğitim kurumları için

        .gov.eg: Devlet kurumları için

        .org.eg: Sivil toplum kuruluşları için

        Mısır, internet altyapısını geliştirmek ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için yatırımlar yapmaktadır. Ülke genelinde internet kullanımı artmakta, e-devlet uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmeler, .eg alan adı uzantısının önemini artırmaktadır.

        Mısır, telefon kodu +20, araç plaka kodları ET veya AR (uluslararası arenada), para birimi Mısır Lirası (EGP) ve internet alan adı uzantısı .eg ile Kuzey Afrika bölgesinde hem tarihi hem de modern kimliğiyle öne çıkan bir ülkedir. Telekomünikasyon, ulaşım ve finans sektörlerindeki gelişmeler, Mısır’ın ekonomik büyümesini desteklerken, dijitalleşme adımları da ülkenin küresel dijital dünyadaki yerini sağlamlaştırmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        '3 ilimizde 4 yangında sorun kalmadı'
        '3 ilimizde 4 yangında sorun kalmadı'
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Habertürk Anasayfa