Mısır'dan İran-İsrail konusunda diplomatik temaslar

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin, İran ile İsrail arasında ateşkesin güçlendirilmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası taraflarla yoğun diplomatik temaslarda bulunduğu bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati’nin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

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Ayrıca Abdulati’nin, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

Görüşmelerin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, bölgesel gerginliği azaltmak, sükuneti sağlamak ve Orta Doğu’da güvenlik ile istikrarı desteklemek amacıyla diplomasiyi yoğunlaştırma yönündeki talimatları çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

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Açıklamada, İsrail ile İran arasındaki ateşkesi güçlendirmek için bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak çabalara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Taraflar arasındaki görüşmelerde, İran’ın nükleer programı konusunda sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak amacıyla diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının; bu sürecin, bölgesel endişelerin barışçıl yollarla ele alınmasına ve gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Mısır’ın bölgedeki gerilimi azaltma yönündeki çabalarının, tüm tarafların çıkarlarına hizmet eden, anlayış ve ortak zemin oluşturmayı hedefleyen yapıcı yaklaşımının, Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarın tesisi açısından takdirle karşılandığı dile getirildi. *Fotoğraf: AA, temsilidir