Mısır'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 450'ye yükseldi

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 450'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 1420 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 59 bin 561'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 15 bin 935 olarak açıkladı.