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        Haberler Magazin Miriam Margolyes: Beş ya da altı yıl içinde öleceğim - Magazin haberleri

        Miriam Margolyes: Beş ya da altı yıl içinde öleceğim

        Harry Potter'ın 'Profesör Sprout'u Miriam Margolyes, sağlık durumunun kötüye gittiğini ve ağrılar içinde yaşadığını açıkladı; "Muhtemelen beş ya da altı yıl içinde öleceğim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 27.05.2025 - 22:22
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        "Beş ya da altı yıl içinde öleceğim"
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        Harry Potter serisinde 'Profesör Sprout' karakteriyle tanınan 84 yaşındaki Miriam Margolyes, sağlığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, artık fazla zamanı kalmadığını düşündüğünü söyledi.

        The Times’a konuşan Margolyes, "Çok yaşamayacağınızı bildiğinizde muhtemelen beş ya da altı yıl içinde öleceğim, belki daha erken. Sahne almayı bırakmak istemiyorsunuz. Bu bana büyük bir keyif veriyor. Tekerlekli sandalyeye mahkûm kalmadığım sürece, sahnede olmak istiyorum. Ama artık yeterince güçlü değilim." dedi.

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        YILLARDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

        Oyuncu, spinal stenoz, artrit ve romatizma gibi rahatsızlıklarla uzun süredir mücadele ediyor. 2023’te geçirdiği kalp kapağı ameliyatında, kendisine bir inek aort kapağı takıldığını anlatan Margolyes, "Şimdi bir ineğin kalbi var bende. Tabii sadece aort kapağı. Bu sayede daha ağır bir açık kalp ameliyatından kurtuldum." dedi.

        "AĞRILARLA YAŞIYORUM"

        Ameliyat başarılı geçse de Margolyes hâlâ sık sık ağrı çektiğini ve hareket kabiliyetinin kısıtlandığını dile getirdi. Ünlü oyuncu; "Çok iyi yürüyemiyorum, engelli olarak kayıtlıyım. Baston, yürüteç ve yeni aldığım mobil scooter’ı kullanıyorum. Scooter eğlenceli ama diğerleri çok can sıkıcı." dedi.

        "YETERLİ BAKIM ALAMAMAKTAN KORKUYORUM"

        Margolyes, gelecekte daha yoğun bir bakıma ihtiyaç duyduğunda bunun maddi yükünden endişe ettiğini de paylaştı. İngilizce oyuncu; "Bir gün bakıcılara ihtiyacım olacak. Onlara iyi maaş ödenmesini istiyorum ama rahat yaşamak için yeterli gelirimin olmamasından korkuyorum." diyerek bu konudaki kaygılarını da dile getirdi.

        Son olarak, sahnede yer almayı çok sevdiğini vurgulayan oyuncu, ağrıları nedeniyle Edinburgh Fringe’deki son performansının veda niteliğinde olabileceğini belirtti. Margolyes; "Seyirciyle bağ kurmayı, bilgi ve sevgimi paylaşmayı seviyorum. Ama bedenim artık zorlanıyor." dedi.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

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        #Harry Potter
        #Miriam Margolyes

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