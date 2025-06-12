Miray Daner'den el ele yıl dönümü pozu
İş adamı Ata Caner Çerçioğlu ile iki yıldır aşk yaşayan Miray Daner, yıl dönümlerini sosyal medyada paylaştığı romantik fotoğraflarla kutladı
Giriş: 12.06.2025 - 20:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:44
Ünlü oyuncu Miray Daner, iş adamı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile iki yıllık ilişkilerini sosyal medyada gözler önüne serdi. Çift, yıl dönümlerini çıktıkları tatilde kumsalda el ele yürürken çekilen romantik bir kareyle kutladı. Daner, o anları takipçileriyle paylaşarak, fotoğrafa; "İki yıl, birçok güzel an." notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ