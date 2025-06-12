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        Haberler Magazin Miray Daner'den el ele yıl dönümü pozu - Magazin haberleri

        Miray Daner'den el ele yıl dönümü pozu

        İş adamı Ata Caner Çerçioğlu ile iki yıldır aşk yaşayan Miray Daner, yıl dönümlerini sosyal medyada paylaştığı romantik fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 20:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:44
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        El ele yıl dönümü pozu
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        Ünlü oyuncu Miray Daner, iş adamı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile iki yıllık ilişkilerini sosyal medyada gözler önüne serdi. Çift, yıl dönümlerini çıktıkları tatilde kumsalda el ele yürürken çekilen romantik bir kareyle kutladı. Daner, o anları takipçileriyle paylaşarak, fotoğrafa; "İki yıl, birçok güzel an." notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Miray Daner

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