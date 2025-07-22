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        Haberler Gündem 3. Sayfa Miras kavgasında kardeşini öldürdü! | Son dakika haberleri

        Miras kavgasında kardeşini öldürdü!

        Yalova'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda M.Z. adlı saldırgan, miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'i öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:40
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        Miras kavgasında kardeşini öldürdü!
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        Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre merkeze bağlı Esadiye köyünde M.Z. (49), miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'in (45) evinin önüne geldi.

        KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

        İnşaat işiyle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Hızır Zeytin, işe gitmek üzere otomobiline bindiği sırada M.Z.'ye av tüfeğiyle ateş etti.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Köyde güvenlik önlemleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firar eden cinayet zanlısı M.Z'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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