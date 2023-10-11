Miranda Kerr'i utandıran cinsellik sorusuna yanıt: Hiçbir şey için geç değil

"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"

Sunucu Kyle Sandilands, Miranda Kerr'e Victoria's Secret melek kanatlarını yatak odasında da takıp takmadığını sordu. Bu soru karşısında utanarak kızaran Miranda Kerr, şu cevabı verdi: Henüz denemedim... Ama hiçbir şey için geç değil. Büyükannem her zaman 'Biraz seksi olmalısın' derdi.