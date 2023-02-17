Mübarek Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili, İslam alemi tarafından ibadetle geçirilecek. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. 2023 yılının ikinci kandilini dualar, namazlar ve zikirlerle eda edecek olan Müslümanlar "Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak edilecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Miraç Kandili tarihi...