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MİRAÇ KANDİLİ ne zaman, kandil bugün mü? Diyanet dini günler takvimine göre 17 Şubat 2023 Bugün kandil mi, bu gece ne Kandili var?

Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak edilecek?

Miraç Kandili, Recep ayının 27'inci gecesinde dualarla ve ibadetlerle eda edilecek. Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi? araştırmaları üç ayların ikinci kandilini ibadetle geçirecek olan Müslümanların gündeminde yer alıyor. Hz.Muhammed'in Mescidi Haram'dan Mescid-i Aksa’ya yükselmesi ve Allah'ın huzuruna çıkmasını ifade eden Miraç Kandili tarihi, Diyanet dini günler takvimi ile duyuruldu. İşte, Miraç Kandili tarihi...

Giriş: 17.02.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mübarek Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili, İslam alemi tarafından ibadetle geçirilecek. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. 2023 yılının ikinci kandilini dualar, namazlar ve zikirlerle eda edecek olan Müslümanlar "Miraç Kandili ne zaman, bugün mü idrak edilecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Miraç Kandili tarihi...

  • MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşmişti.

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    Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

  • MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

    Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

    Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

  • MİRAÇ NE DEMEK?

    "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

  • MİRAÇ KANDİL'İNİN İSLAMİYET İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

    İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;

  • Hz. Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç'tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir. Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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