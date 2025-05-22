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        Haberler Gündem Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:11 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:11
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        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, saat 14.00 sıralarında Şenkaya-Göle kara yolunda meydana geldi.

        Göle yönünde ilerleyen Ferdi Tarhan yönetimindeki otomobil, Ahmet Özdemir'in kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

        Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Tarhan hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan Sima Nebati Alagöz, ekipler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan minibüsün sürücüsü Özdemir ile Alagöz, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Sima Nebati Alagöz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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