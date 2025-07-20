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        Haberler Magazin Mine Tugay: Hedef gösterme amaçlı buldum - Magazin haberleri

        Mine Tugay: Hedef gösterme amaçlı buldum

        Oyuncu Mine Tugay, meslektaşı Bahar Şahin'in yaptığı bir açıklama sonrasında hedef gösterilmesine tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 22:42 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:08
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        Oyuncu Bahar Şahin, 2022'de rol aldığı dizinin setinde bir kadın meslektaşı tarafından sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz bırakıldığını öne sürdü.

        Bahar Şahin

        Bahar Şahin, kadın meslektaşının kendisine sürekli hakaret ettiğini ve set ortamında psikolojik baskı kurduğunu söyledi.

        Bahar Şahin, yapım şirketine gönderdiği ihtarnameyi de yayımladı.

        Sosyal medyada söz konusu kadın oyuncunun Mine Tugay olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Bunun üzerine gözler, Tugay'a çevrildi.

        Mine Tugay, söz konusu iddia üzerine şu açıklamayı yaptı; "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

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        #mine tugay
        #Bahar Şahin

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