Mine Tugay'dan iskelede tatil pozları
Mine Tugay, tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı. Oyuncu, formda haliyle adından söz ettirdi
Giriş: 15.07.2025 - 20:57 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:57
Geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açan ünlü oyuncu Mine Tugay, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya başladı.
Mine Tugay, iskelede bordo bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan oyuncu, tatil pozlarıyla yeniden gündeme geldi.
Fotoğraflar: Instagram
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