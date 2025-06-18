Ankara'da olay, 10 Aralık 2023 tarihinde Çankaya ilçesine bağlı Orta İmrahor Mahallesi'ndeki İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan Emrah Ala (37) ile boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala (25), takside seyir sırasında tartışmaya başladı.

DHA'daki habere göre Emrah Ala, aracı durdurup yanında bulunan bıçakla eşi Mine Nur Ala'yı boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Emrah Ala, öldürülen Mine Nur Ala'nın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

5 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Savcı, sanık Ala'nın, Mine Nur Ala'yı 5 bıçak darbesiyle öldürdüğünü ve bıçağı yanında getirdiğini ifade ederek, sanık hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Buna karşı söz alan Mine Nur Ala’nın ailesinin avukatı Çisel Demirkan, "Duruşma ilk başladığı zaman sanık Mine'nin aldattığını iddia etti, daha sonra Mine’nin kendisine saldırdığını iddia etti. Bunların hepsinin aksini kanıtladık. Bu ifadeler cezada haksız tahrik indirimi almak adınaydı hep. Mütalaa yönünde karar verilmesini ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.