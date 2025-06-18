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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mine Nur Ala'yı boğazını kesip öldürdü! İşte katil kocanın gerekçesi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!

        Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşi 25 yaşındaki Mine Nur Ala'yı, otomobilin içinde boğazından bıçaklayıp öldüren 37 yaşındaki Emrah Ala hakkında savcının talep ettiği ceza belli oldu. Katil koca, duruşmada cinayetin nedenini, "Yüzüme tükürdüğü ve küfrettiği için cinnet geçirdim, pişmanım" diye açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:25
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        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
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        Ankara'da olay, 10 Aralık 2023 tarihinde Çankaya ilçesine bağlı Orta İmrahor Mahallesi'ndeki İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan Emrah Ala (37) ile boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala (25), takside seyir sırasında tartışmaya başladı.

        MİNE BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

        Mine Nur Ala, 25 yaşında katledildi.
        Mine Nur Ala, 25 yaşında katledildi.

        DHA'daki habere göre Emrah Ala, aracı durdurup yanında bulunan bıçakla eşi Mine Nur Ala'yı boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        Emrah Ala, suç aleti bıçakla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ala, tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Ala hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

        SANIK HAKİM KARŞISINDA

        Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Emrah Ala, öldürülen Mine Nur Ala'nın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

        5 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

        Savcı, sanık Ala'nın, Mine Nur Ala'yı 5 bıçak darbesiyle öldürdüğünü ve bıçağı yanında getirdiğini ifade ederek, sanık hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        Buna karşı söz alan Mine Nur Ala’nın ailesinin avukatı Çisel Demirkan, "Duruşma ilk başladığı zaman sanık Mine'nin aldattığını iddia etti, daha sonra Mine’nin kendisine saldırdığını iddia etti. Bunların hepsinin aksini kanıtladık. Bu ifadeler cezada haksız tahrik indirimi almak adınaydı hep. Mütalaa yönünde karar verilmesini ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

        "CİNNET GEÇİRDİM, PİŞMANIM"

        Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan sanık Ala, "Olay yerinde bulunan bıçağı, Mine Nur getirdi. Yüzüme tükürdüğü ve küfrettiği için cinnet geçirdim, pişmanım. Maktulün ailesinden özür diliyorum" diye konuştu.

        Duruşma, mütalaaya karşı savunma yapılması için ertelendi.

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