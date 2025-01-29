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        Haberler Bilgi Spor Mimovic kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mimovic kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, nereli?

        Ognjen Mimovic kimdir? Mimovic kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

        Ara transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Talisca'nın ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin, Kızılyıldız forması giyen sağ bek Ognjen Mimovic'i gündemine aldığı bildirildi. Peki, "Ognjen Mimovic kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?" İşte Ognjen Mimovic'in hayatı ve oynadığı takımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 18:32 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:34
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        Ognjen Mimovic kimdir?
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        Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ognjen Mimovic'in hayatı ve oynadığı takımlar futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Oynadığı futbolla adından söz ettiren genç yetenek, birçok takımda forma şansı buldu. Peki, "Mimovic kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mimovic kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, nereli?" İşte detaylar...

        OGNJEN MİMOVİĆ KİMDİR?

        Ognjen Mimović, Sırbistan'da doğmuş ve futbol kariyerine burada başlamıştır. Genç yaşlardan itibaren futbol tutkusuyla tanınan Mimović, hızlıca yeteneklerini sergileyerek profesyonel futbolculuk kariyerine adım atmıştır. Orta saha oyuncusu olarak oynayan Mimović, fiziksel yapısı ve oyun görüşüyle dikkat çekmektedir. Zamanla yer aldığı kulüplerde önemli bir oyuncu haline gelmiş ve birçok kulüpte şans bulmuştur.

        Ognjen Mimović, futbol kariyerine Sırbistan'da başlamış, ardından yurtdışında da çeşitli kulüplerde oynamıştır. Kariyerinde birçok önemli takımda forma giymiş olan Mimović, orta saha oyuncusu olarak özellikle pas oyunundaki becerisi ve alan hakimiyetiyle ön plana çıkmıştır. Ayrıca, genç yaşta profesyonel futbol dünyasına adım atması ve hızlı gelişimi, onu futbol dünyasında izlenen bir oyuncu yapmıştır.

        Mimović, profesyonel futbol kariyerinde, pek çok ligde mücadele etmiş ve birçok deneyim kazanmıştır. Son dönemde, Fenerbahçe gibi Süper Lig kulüplerinin ilgisini çeken futbolcu, uluslararası alanda da kendini kanıtlamaya çalışmaktadır.

        Mimovic, Kızılyıldız'da forma giymektedir.

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