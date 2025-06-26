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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Milos Teodosic, 38 yaşında basketbolu bıraktı! - Basketbol Haberleri

        Milos Teodosic, 38 yaşında basketbolu bıraktı!

        Sırp basketbolcu Milos Teodosic basketbolu bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:07 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:07
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        Milos Teodosic, 38 yaşında basketbolu bıraktı!
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        Sırp basketbolcu Milos Teodosic basketbolu bıraktığını açıkladı.

        Sırbistan basınına gönderdiği açıklamada tüm sevenlerinin ve taraftarlarının desteğine teşekkür eden Teodosic, "Çemberlerin altında oynanan bu büyülü oyuna olan sevgimin bir evresine veda etme vakti geldi." dedi.

        Son iki yıldır Kızılyıldız forması giyen 38 yaşındaki Sırp şutör gard, daha önce Olimpiakos, CSKA Moskova, Los Angeles Clippers ve Virtus Bologna takımlarında da oynadı.

        Teodosic, 2016 yılında CSKA ile EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda Sırbistan Milli Takımı ile gümüş madalya kazandı.

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