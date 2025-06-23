Milos çılgını Sinem Ünsal

Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı.

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Sinem Ünsal'ın tatil için tercih ettiği destinasyon, Yunanistan'a Milos Adası oldu.

Tatilinden fotoğraflar paylaşan Sinem Ünsal'a hayranları, çeşitli yorumlarda bulundu.

En çok iki başlık üzerinde yorumda bulunuldu; "Her halinle güzelsin" ve "Milos çılgını."

AZ NÜFUSLU KÜÇÜK BİR ADA Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olduğu dönemde adı Değirmenlik olan Milos Adası, 160.1 km²'lik alan sahip. Yaklaşık 5 bin kişilik nüfusa sahip olan ada küçük olmasına rağmen tatil merkezi olması nedeniyle uluslararası havaalanına sahip.