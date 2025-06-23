Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olduğu dönemde adı Değirmenlik olan Milos Adası, 160.1 km²'lik alan sahip. Yaklaşık 5 bin kişilik nüfusa sahip olan ada küçük olmasına rağmen tatil merkezi olması nedeniyle uluslararası havaalanına sahip.
Milos çılgını Sinem Ünsal
Oyuncu Sinem Ünsal, tatil için Yunanistan'ın Milos Adası'nı tercih etti. Hayranları, Ünsal için; "Milos çılgın" yorumunda bulundu
Giriş: 23.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:36
Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı.
Sinem Ünsal'ın tatil için tercih ettiği destinasyon, Yunanistan'a Milos Adası oldu.
Tatilinden fotoğraflar paylaşan Sinem Ünsal'a hayranları, çeşitli yorumlarda bulundu.
En çok iki başlık üzerinde yorumda bulunuldu; "Her halinle güzelsin" ve "Milos çılgını."
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