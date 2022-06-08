A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibin ilk yarısını da 2-0 önde kapattığı mücadelede golleri Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi.

Opta verilerine göre Litvanya'yı deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup eden A Milli Takım, Haziran 2005'ten (6-0 vs Kazakistan) bu yana ilk kez dış sahada altı gollü galibiyet aldı.